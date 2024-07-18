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Коммерсантъ FM
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Орбан: в случае победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет на ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что президент США Джо Байден не откажется от «провоенной политики», поэтому на него нельзя рассчитывать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сказано в докладе господина Орбана, направленном главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок премьера в Киев, Москву, Пекин и в Вашингтон.

Как утверждает Виктор Орбан, Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре «немедленно выступит в качестве посредника в установлении мира» на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет»,— заверил премьер-министр, не приведя каких-либо подробностей о предполагаемых планах господина Трампа.

Господин Орбан сегодня, 18 июля, опубликовал письмо Евросовету по итогам своей «мирной миссии». Он призвал Европу возобновить прямые дипломатические контакты с Россией и назвал Дональда Трампа потенциальным посредником в установлении мира. Премьер Венгрии убежден, что у стран Евросоюза есть шанс начать свою политику по Украине «вместо подражания США».

Об отношении Запада к военному конфликту — в материале «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».

Лаура Кеффер

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