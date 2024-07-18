Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок

Европарламент проголосовал за переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой Европейской комиссии (ЕК). За ее кандидатуру проголосовал 401 депутат, 84 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов. Урсула фон дер Ляйен возглавила ЕК в декабре 2019 года, она стала первой женщиной в этой должности.

«Европа сейчас стоит перед выбором. Выбором, который определит нашу работу на пять лет и наше место в мире на следующие 50 лет. Европа не может контролировать диктаторов и демагогов по всему миру, но она может выбрать защиту своей собственной демократии. Европа не может определять выборы по всему миру, но она может выбрать инвестирование в безопасность и оборону своего собственного континента»,— сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте перед голосованием.

Урсула фон дер Ляйен представила свою программу на срок до 2029 года. В 31-страничном документе сказано, что приоритетом ЕК под руководством госпожи фон дер Ляйен будет укрепление безопасности союза. Глава ЕК отметила, что совокупные траты объединения на оборону с 2019 по 2021 год выросли только на 20% в то время, как Китай увеличил этот показатель на 600%, а Россия — на 300%. «В то же время наши расходы слишком разобщены, разрозненны и не являются достаточно европейскими. Мы должны это изменить»,— подчеркнула госпожа фон дер Ляйен.

Европейская комиссия — это высший орган исполнительной власти Евросоюза. Комиссия выступает с законодательными инициативами, а после утверждения контролирует их реализацию. В прошлом месяце правоцентристская Европейская народная партия Урсулы фон дер Ляйен победила на выборах в Европарламент. Госпожа фон дер Ляйен — бывший министр обороны Германии. Она была избрана на пост главы ЕК в 2019 году. В июне Урсула фон дер Ляйен получила поддержку от трех самых влиятельных членов блока — Франции, Германии и Италии.

О планах ЕС нарастить расходы на оборону — в материале «Ъ» «По расходам военного времени».

Илья Панкратов