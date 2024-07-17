Московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии после 27 лет работы

Ночной клуб «Пропаганда», основанный в Москве в 1997 году, объявил о закрытии. Последние вечеринки в заведении пройдут в конце июля. О прекращении работы также сообщило кафе «Люди как люди», открытое создателями «Пропаганды». Причины закрытия не указываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @propagandamoscowclub Фото: @propagandamoscowclub

«Благодарим всех, кто был с нами на этом пути. Ваше участие, поддержка и любовь сделали эти 27 лет незабываемыми. Это было действительно круто, и мы счастливы, что смогли разделить это время с вами»,— говорится в сообщении клуба.

Промоутер и резидент «Пропаганды» Сергей Тимошов сообщил «Афише», что повода для закрытия не было, «руководство приняло решение, видимо, пришло время».

Кафе «Люди как люди» работает в Москве на улице Солянский тупик почти 22 года. «Друзья, кафе Люди Как Люди закрывается. 28 июля — последний рабочий день»,— сообщается в Telegram-канале заведения.

Клуб «Пропаганда» был открыт в 1997 году Кириллом Салдадзе и Александром Овсянниковым в Большом Златоустинском переулке. Среди прочего клуб был известен вечеринками под названием «Четверги Санчеса», которые проходили в течение 25 лет и были отменены в мае 2024 года. В клубе в разные годы выступали Деррик Мэй, Франсуа Кеворкян, Джо Клосселл, Кэсси, Шед, Марсель Деттманн и Abdulla Rashim.

Лусине Баласян