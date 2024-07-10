Одобрен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие номерных знаков

Госдума в первом чтении приняла правительственные поправки, позволяющие на полтора года лишать прав водителей, которые используют устройства сокрытия или маскировки номерных знаков на транспортных средствах. Проект поправок к ст. 12.2 КоАП РФ правительство РФ внесло в Госдуму в мае 2024 года. В действующей редакции этой статьи упомянуты санкции для водителей за управление автомобилем «с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Правительство РФ предлагает внести новый п. 2.1, который позволит лишать нарушителей водительских удостоверений на срок от года до полутора за использование устройств, скрывающих номера. Сами устройства подлежат конфискации, оговаривается в поправках.

Речь идет об использовании специальных рамок, с помощью которых водитель при помощи пульта дистанционного управления переворачивает номерной знак в момент проезда под камерой. Рамки, как правило, используют, чтобы не платить штрафы или за проезд по платным дорогам, где действует система «Свободный поток» (ЦКАД, М-12). Сейчас за это нарушение также лишают водительского удостоверения, но есть альтернативное наказание: штраф в размере 5 тыс. руб. может назначить инспектор. В МВД констатировали неэффективность действующих санкций: за шесть лет число нарушений, о которых идет речь, увеличилось в полтора раза (с 70,5 тыс. в 2018 году до 111,2 тыс. в 2023 году). В Госдуме считают, что поправки «положительно повлияют на обеспечение безопасности дорожного движения». Опрошенные “Ъ” сомневались, что число технически изобретательных нарушителей станет меньше (см. “Ъ” от 2 июля).

Александр Воронов