В Чувашии презентовали первые два дома на воде за 10 млн рублей

В Чувашии презентовали первые два дома на воде (хаусботы), рассказали «Ъ-Казань» в пресс-службе администрации главы Чувашии. Как выяснил «Ъ-Казань», стоимость одного дома может доходить до 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дома на воде. Фото: фото пресс-служба главы Чувашии

Дома на воде. Фото: фото пресс-служба главы Чувашии



Дома на воде собраны на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей (ШЗСА). Ожидается, что они станут местом размещения отдыхающих, в том числе на малых реках и водоемах.

«Для Чувашии это перспективный вид размещения. Этот сегмент только зарождается. И решения, которые сегодня представлены Корпорацией "Проект-техника", имеют хорошую перспективу»,— сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Только за июнь поступило порядка 10 запросов на хаусботы и плавучие спа, в том числе из Татарстана и Башкирии.

На сборку одного плавучего дома уходит два месяца. На данный момент производственная мощность составляет 6–10 единиц в год в зависимости от конструкции, а в перспективе — 20 и более единиц.

Дом на воде представляет собой модульную конструкцию, которая предназначена для перевозки и проживания до восьми человек при температуре окружающего воздуха от минус 25С до плюс 40С. Они оборудованы солнечными панелями и системами очистки воды.

Отопление плавучего дома осуществляется тремя обогревателями мощностью не менее 1 кВт каждый. Для нагрева воды используется водонагреватель мощностью не менее 2 кВт. Емкость накопительного бака для воды составляет не менее 30 л.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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