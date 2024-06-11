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Коммерсантъ FM
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Сбербанк за пять месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,7%

Сбербанк (MOEX: SBER) представил финансовые результаты по РСБУ за январь-май. Банк нарастил чистую прибыль до 628,4 млрд руб. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (589 млрд руб.). В мае «Сбер» получил 133,4 млрд руб. чистой прибыли, или на 12,9% больше прибыли в мае прошлого года (118,1 млрд руб.).

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рентабельность капитала за пять месяцев этого года составила 22,5%, в мае — 22,9%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за пять месяцев выросли на 10,5%, до 252,6 млрд руб. Однако в мае показатель снизился на 45,9%, до 20,5 млрд руб. Без влияния изменения валютных курсов стоимость риска за пять месяцев составила 1,4%. Сформированные резервы превысили просроченную задолженность в 2,8 раза.

Чистый процентный доход Сбербанка вырос на 17,6%, до 1,037 трлн руб., чистый комиссионный доход — на 9,7%, до 289,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 22,2%, до 370,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 26,6%. Общий капитал банка составил 6,6 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капиталов банка понизились на 0,4 п. п., до 11,3% и 11,6% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала снизился на 0,5 п. п., до 12,9%.

Корпоративный кредитный портфель по РСБУ вырос на 1,1% (+1,4% без учета валютной переоценки), розничный — на 2%. Портфель розничных кредитов вырос на 5,4%, до 16,4 трлн руб. Выдача розничных кредитов в мае составила 689 млрд руб., ипотечных — 278 млрд руб. Портфель потребительских кредитов в мае вырос на 1,5%, выдача составила 319 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 3,2%, до 24,1 трлн руб. За май корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн руб. Доля просроченной задолженности не изменилась и составила 2,1% на конец мая.

Средства физлиц на конец мая составили 24,4 трлн руб., (+3,3% за месяц и +7,9% с начала года). Средства юрлиц составили 11,4 трлн руб.— за месяц это понижение на уровне 7,1% из-за переноса установленного срока уплаты налогов с конца апреля на май 2024 года. С начала года объем средств юрлиц в банке вырос на 5,2%.

Ранее Сбербанк объявил о планах открыть отделения в ЛНР и ДНР. К 1 июлю число банкоматов в ДНР и ЛНР увеличится до 50. Планируется начало работы в Херсонской и Запорожской областях.

Подробнее об этом читайте в материале «Обанкованные территории».

Анастасия Ларина

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