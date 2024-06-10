Астраханские коммунисты выдвинули в губернаторы человека без опыта выборов
Конференция реготделения КПРФ выдвинула кандидатом на пост губернатора Астраханской области первого секретаря обкома партии Сергея Севастьянова. Кандидатуру делегаты поддержали единогласно, сообщил депутат Госдумы Николай Арефьев (представляет Астраханскую и Волгоградскую области и республику Калмыкия).
«Прошла областная конференция, на которой был выдвинут кандидатом в губернаторы Сергей Вячеславович Севастьянов. Документы уже собираются, он их соберет и подаст на регистрацию»,– цитирует господина Арефьева ТАСС. Господин Севастьянов не является известным в регионе публичным политиком – ранее он никогда не участвовал в избирательных кампаниях.
Ранее Сергей Севастьянов был гражданином Казахстана, и до 1999 года офицером Комитета нацбезопасности (погранслужбы) этого государства. С 1999 по 2003 гг., согласно официальной биографии, «работал в охранных структурах Казахстана и России».
С 2003 по 2010 гг. господин Севастьянов в структурах МВД в астраханском райцентре Нариманов, был начальником штаба и замначальника ОВД. Впоследствии возглавлял отдел организации госнадзора и контроля Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства.
В КПРФ вступил в октябре 2021 года, а уже в апреле следующего года возглавил наримановский райком партии. С октября 2022 года повышен до секретаря Астраханского обкома по организационно-партийной работе, а в ноябре 2023 по предложению Николая Арефьева избран первым секретарем обкома.
Выборы губернатора Астраханской области пройдут 6-8 сентября. Пять лет назад действующий глава региона Игорь Бабушкин при поддержке «Единой России» набрал 75,64% голосов при явке 33,52 %. Вторым был Николай Арефьев, получивший 11,81% голосов жителей региона. 15 апреля Владимир Путин поддержал решение Игоря Бабушкина выдвигаться на второй срок
Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram