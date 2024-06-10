Дипломы развернут к работодателю

Глава Минобрнауки Валерий Фальков на прошлой неделе анонсировал изменения формата документов о высшем образовании. Из дипломов выпускников вузов исчезнет упоминание об образовательной степени — бакалавр, магистр или специалист, зато появится квалификация и срок освоения программы. Дипломы нынешнего образца непонятны работодателю, объяснил реформу министр, неинформативно и приложение к документу, которое также планируют модифицировать. Опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что при отборе кандидатов на рынке труда играет роль только престиж университета, выдавшего диплом. По их мнению, действительно важным является портфолио, сформированное в ходе практик и стажировок на производстве, именно поэтому вузам нужно плотнее сотрудничать с работодателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Фальков, общаясь со студентами на полях ПМЭФ, объявил, что выпускники обновленных программ высшего образования будут получать и дипломы нового образца. «Вместо "бакалавр" будет указано "инженер-технолог", а вместо "магистр" — "инженер данных"»,— отметил министр. Глава Минобрнауки добавил, что «все, кто пока еще поступает на программы бакалавриата, получат дипломы и рынок труда их точно так же будет распознавать и нормально реагировать».

Впервые о корректировке действующих норм министр упомянул в ходе выступлений в Совете федерации на прошлой неделе (“Ъ” писал об этом 6 июня). Тогда господин Фальков заявил сенаторам, что, окончив программы высшего образования по реформированным программам, «выпускник получит диплом, где будет содержаться не обобщенная и часто непонятная работодателю степень "бакалавра", а конкретная квалификация». По его словам, в нынешних дипломах «смещено понятие степени и квалификации» и в поле «квалификация» пишется название образовательной степени — «бакалавр» или «магистр». Исходя из презентации, показанной в Совфеде, теперь в документе будут фигурировать название изученной программы (в примере — информатика и вычислительная техника) и срок ее освоения (пять лет), а также обозначена полученная квалификация (инженер-программист).

Более того, по словам министра, в обсуждениях с работодателями нередко фигурировала мысль о необходимости изменить и приложение к диплому, сделав его более информативным. Звучали и предложения добавлять в него «мягкие навыки», приобретенные студентом: например, умение работать в команде.

В Минобрнауки “Ъ” подтвердили слова министра, однако не раскрыли подробностей, какие именно изменения внесут в приложение к диплому и как будет отличаться диплом первой и второй ступени высшего образования.

«Диплом может быть интересен работодателю с точки зрения факта его наличия и наименования вуза, то есть научной школы,— полагает старший научный сотрудник центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.— То, насколько серьезно выстроен образовательный процесс в понимании работодателя, зависит от имиджа вуза». Господин Илюхин добавляет, что, например, факт окончания престижного зарубежного вуза «может являться гарантией качества специалиста и прибавкой к его контракту».

Эксперт по финансам МГО «Опоры России», гендиректор консалтинговой компании FinHelp Павел Вешаев уверен, что «нюансы формулировок в дипломе важны только для чиновников от образования». Есть всего лишь несколько вузов, в выпускниках которых работодатель может быть уверен, продолжает он, остальных нужно «перепроверять, стажировать и переучивать чуть ли не со школьных основ». Господин Вешаев полагает, что качественно готовить специалистов поможет одногодичная профессиональная магистратура, в рамках которой необходимые профессиональные навыки — и жесткие, и гибкие — «можно было бы эффективно дошлифовать».

Директор по управлению персоналом компании СИБУР Данил Рассказов подтверждает, что диплом — «скорее формальное подтверждение, что человек закончил вуз». Он полагает, что уверенность в качестве навыков выпускника может дать только целенаправленная работа компаний со студентами в ходе образовательного процесса. «Целевое обучение и стажировки готовят к реальным рабочим задачам,— объясняет эксперт,— появляется понимание, подходит ли им работа, что сокращает риск увольнения в дальнейшем».

Господин Рассказов уверен, что «перегружать диплом дополнительными данными не имеет смысла», а выгодно отличаться от конкурентов выпускнику поможет информация о выполненных на практике проектах и стажировках, зафиксированная в резюме.

«Если будет понимание, что учебное заведение сотрудничает с крупными производителями и выпускник прошел ряд стажировок на крупных предприятиях, учился у специалистов, другие, менее крупные работодатели, с радостью возьмут такого человека к себе в команду»,— добавляет эксперт по рынку труда МГО «Опоры России», директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова.

Важность портфолио отмечает и гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. Он уверен, что сам по себе диплом не может рассказать о навыках кандидатов, более того, и квалификация «горный инженер» в дипломе также не объяснит работодателю, какие конкретно навыки приобрел кандидат во время обучения. «Диплом не расскажет о коммуникативных способностях кандидата, его способности работать в команде, креативности и гибкости, а информация о пройденных стажировках сводится к минимуму,— объясняет он.— Вместо того чтобы перегружать документ об окончании университета дополнительной информацией, можно создать единый формат для портфолио, который станет шаблоном для оценки навыков кандидатов и упростит процесс отбора».

Полина Ячменникова