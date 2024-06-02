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Коммерсантъ FM
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Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление объявило, что посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» успешно прилунился на обратной стороне Луны. Информацию передает «Синьхуа».

Аппарат прилунился в предварительно выбранной зоне посадки в бассейне Южный полюс — Эйткен. Целью миссии является сбор образцов грунта.

Это шестая миссия Китая в рамках программы исследования Луны «Чанъэ». В рамках миссии «Чанъэ-5» Китай в 2020 году доставил на Землю образцы с видимой стороны Луны. До этого в последний раз лунную породу доставляли на Землю в рамках советской миссии «Луна-24» в 1976 году.

Об освоении Луны Китаем — в материале «Ъ FM» «Лунная гонка корректирует сроки».

Леонид Уварчев

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