В Мексике кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями

Оппозиционный кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен на встрече с избирателями. Об этом сообщило издание El Universal. За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов на должность мэров и одного кандидата в депутаты.

Политик находился в толпе избирателей на баскетбольной площадке, когда сзади к нему подошел неизвестный, достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в затылок. В соцсетях были опубликованы кадры убийства: на них слышны не менее 15 выстрелов.

Накануне в штате Халиско при вооруженном нападении был ранен кандидат на должность главы муниципалитета Энкарнасьон-де-Диас от правящей мексиканской партии Morena Хильберто Паломар Гонсалес. Политика вместе с его братом и секретарем увезли в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным исследователей из Laboratorio Electoral, с лета 2023 года в Мексике убили 82 человека, связанных с избирательными кампаниями. Из них 34 были кандидатами на должности политиков в штатах. Всего с 2023 по 2024 год в отношении политиков было зафиксировано 2172 случая насилия, среди них нападения, угрозы и похищения.

В воскресенье 2 июня в Мексике пройдут всеобщие выборы. На них будут выбирать нового президента на следующие шесть лет, а также 500 членов Палаты депутатов и 128 членов Сената, девять губернаторов и 19 тыс. местных чиновников.

Анастасия Ларина