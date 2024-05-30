Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

1 триллион рублей составили поступления на эскроу-счета в первом квартале, сообщил ЦБ. Это почти вдвое ниже, чем было в четвертом квартале 2023 года (1,9 трлн руб.) — в силу снижения спроса на жилье, в том числе на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. Уровень покрытия задолженности застройщиков по кредитам средствами граждан на эскроу-счетах снизился до 85% с 90% — в итоге ставка проектного финансирования выросла на 0,5 пункта, до 6,9%. Ожидается, что после всплеска спроса до завершения 1 июля программы льготной ипотеки под 8% и изменения других программ уровень покрытия во втором полугодии опустится ниже 80% — что приведет к дальнейшему росту ставки проектного финансирования.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...