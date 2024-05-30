1 триллион рублей составили поступления на эскроу-счета в первом квартале, сообщил ЦБ. Это почти вдвое ниже, чем было в четвертом квартале 2023 года (1,9 трлн руб.) — в силу снижения спроса на жилье, в том числе на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. Уровень покрытия задолженности застройщиков по кредитам средствами граждан на эскроу-счетах снизился до 85% с 90% — в итоге ставка проектного финансирования выросла на 0,5 пункта, до 6,9%. Ожидается, что после всплеска спроса до завершения 1 июля программы льготной ипотеки под 8% и изменения других программ уровень покрытия во втором полугодии опустится ниже 80% — что приведет к дальнейшему росту ставки проектного финансирования.

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