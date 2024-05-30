Новоиспеченные проблемы

Один из крупнейших в Москве девелоперов — «Главстрой», реализующий проект комплексного развития территории (КРТ) в Кунцево, оказался в центре конфликта с находящимся рядом ЗАО «Хлебозавод №22». Застройщик оспорил в суде в свою пользу ранее установленные Роспотребнадзором границы санитарно-защитной зоны, отделяющей производственную площадку от жилой застройки. Юристы отмечают, что это системная проблема для российских городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Национального союза хлебопеков (НСХ) на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой «лично вмешаться в урегулирование вопроса о санитарно-защитной зоне (СЗЗ)» в рамках застройки в Кунцево участка рядом с действующей производственной площадкой ЗАО «Хлебозавод №22». Из обращения следует, что это приведет к негативным последствиям как для жителей будущих домов, так и для самого производства, так как ему не удастся избавиться от постоянных жалоб горожан. Ранее по этой причине в 2020 году закрылся МК «Владимирский» (принадлежал Danone), а в 2021 году — Московский хладокомбинат №9 (Останкинский завод бараночных изделий), сообщили “Ъ” в НСХ.

Около 15 га на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево «Главстрой» развивает в рамках КРТ. Проект предусматривает строительство 610 тыс. кв. м различной недвижимости, из которых 596 тыс. кв. м жилья, в том числе 156 тыс. кв. м в рамках программы реновации жилья.

До 2018 года «Главстрой» принадлежал Олегу Дерипаске, а после он передал ее АО «Либра Холдингс». Сейчас, по данным СПАРК, через ряд юрлиц компанией владеет Сергей Прокопчук. Тем не менее участники рынка недвижимости говорят, что господин Дерипаска по-прежнему контролирует застройщика.

В ноябре 2023 года Роспотребнадзор установил от хлебозавода максимальную санитарно-защитную зону в 100 м. Структура «Главстроя» АО «КК ЖБИ №9» в апреле 2024 года добилось отмены этого решения в Арбитражном суде Москвы. Представитель ЗАО «Хлебозавода №22» сообщил “Ъ”, что решение об установлении СЗЗ для предприятия учитывало в том числе будущее увеличение производственных мощностей, но суд сослался, что на дату вынесения оспариваемого решения реконструкция еще не началась.

В «Главстрое» заявили “Ъ”, что компания с 2021 года предлагала хлебозаводу произвести независимые исследования с целью разработать проект СЗЗ, обязуясь взять все затраты на себя.

В компании говорят, что готовы возобновить диалог с ЗАО «Хлебозавод №22» и Национальным союзом хлебопечения по установлению новой СЗЗ, если это необходимо.

В градостроительном комплексе Москвы сообщили “Ъ”, что «предприятия иногда используют свою санитарно-защитную зону для намеренного ограничения территории, в том числе для выдвижения имущественных требований застройщику в обмен на согласование сокращения размеров этой зоны». В ведомстве также добавили, что сейчас еще ведутся судебные разбирательства между структурой «Главстроя» и ЗАО «Хлебозавод №22».

Как рассказал источник “Ъ” близкий к застройщику, «хлебозавод пытался продаться "Главстрою" за большую сумму», но тот не согласился.

Представитель «Хлебозавода №22» опроверг эту информацию, добавив, что перенос производства из Москвы обойдется собственникам в «в гигантскую сумму».

Владельцы ЗАО «Хлебозавод №22» в СПАРК не раскрываются.

Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Рауль Нуркие отмечает, что эта проблема системная для многих российских городов. В градостроительном комплексе Москвы заявили “Ъ”, что в столице «подобные случаи единичны».

Дело «Хлебозавода №22» и «Главстроя» важно тем, что СЗЗ существующего завода накладывается на проект КРТ, площадку для которой мэрия Москвы уже продала на торгах, поясняет глава юрфирмы «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. В рамках КРТ границы районов формируются, по словам юриста, «изломанно на месте бывшей промзоны, из-за чего многие серьезные предприятия остаются окружены новыми жилыми комплексами».

Член генсовета «Деловой России» Олег Малахов отмечает, что городским властям интереснее строительство крупного жилого комплекса. При этом, добавляет он, тенденция вывода заводов за МКАД или в технопарки наблюдается уже давно.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова