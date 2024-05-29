В офисах Европарламента прошли обыски по делу о «российском вмешательстве»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисах Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе и Страсбурге в рамках расследования дела о «российском вмешательстве», сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Как пишет издание, обыски связаны с делом вокруг новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, находится «в центре российской операции влияния». Уточняется, что рейды прошли в брюссельском офисе депутата ЕП от Нидерландов Марселя де Граафа. Ранее он работал на представителя германской правой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра, который был участником скандалов перед выборами в Европарламент.

Ранее в интервью итальянской газете La Repubblica господин Кра заявил, что не считает правильным «автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС». После этого руководство партии запретило делать политику публичные заявления и участвовать в выступлениях. В ответ Господин Кра объявил о выходе из руководящего комитета партии и о прекращении предвыборной кампании.

В конце марта Чехия ввела санкции в отношении Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиакомпании Voice of Europe. МИД страны утверждал, что господин Медведчук «руководит операцией российского влияния в Чехии из России». Целью такой операции назывался подрыв суверенитета республики. Как заявляло чешское ведомство, для проведения этой «операции» господин Медведчук использует портал Voice of Europe, продюсером которого является Артем Марчевский.

Подробнее о разногласиях в Европейском парламенте — в публикации «Ъ» «Старый друг хуже новых двух».