Зампред ВТБ предрек годы двузначной ключевой ставки

Установленного Центробанком (ЦБ) уровня ключевой ставки недостаточно для достижения инфляцией даже верхней планки прогноза регулятора в 4,3–4,8%, считает первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов. Он считает, что ставку надо повышать. По его мнению, она останется двузначной на протяжении еще несколько лет.

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Фото: кадр трансляции ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: кадр трансляции ВТБ

«Она (ставка в 16%.— "Ъ") помогла сбить инфляцию с уровней 11% до уровня 6–7%, но ее сила пока недостаточна для достижения прогноза ЦБ... Мы долгое время, годами, может быть, пятилетиями не придем обратно в ситуацию однозначной процентной ставки»,— сказал господин Пьянов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он убежден, что если экономические агенты примут такие показатели, это поможет «правильному якорению инфляционных ожиданий». «Если вы спросите мое персональное мнение, я бы поднимал ключевую ставку до уровня 17–18%, и менял бы на трехлетку как минимум значение высокой двузначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной стратегической коммуникации»,— отметил первый зампред ВТБ.

Дмитрий Пьянов уточнил, что банки готовы будут временно повысить ставки по своим депозитным продуктам выше текущего уровня ключевой ставки, когда ЦБ подаст сигнал о ее повышении. «Тот факт, что некоторые банки сейчас на короткое время, три-четыре месяца, по новым деньгам таргетируют 17%, это, по сути, как бы работа не с фактической 16%-й ставкой, а с участившимися коммуникациями о том, что обязательно на столе в следующее заседание, по-моему, 7 июня, будет сценарий повышения»,— уверен он.

26 апреля ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор считает, что для достижения целевого показателя инфляции в 4% в России требуется увеличить период жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с тем, что планировалось ранее. В последний раз ЦБ изменял ключевую ставку в декабре 2023 года с 15% до 16% годовых. Не исключается символическое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Неделя со ставкой».