AFP: ВСУ наносили удары западным оружием вблизи Краснодара

Вооруженные силы Украины несколько раз применяли поставляемое Западом оружие для ударов по территории России, сообщило агентство AFP со ссылкой на несколько источников. По их словам, в последний раз оружием союзников ВСУ атаковали объекты вблизи Краснодара. О каком оружии идет речь, агентство не уточнило.

Накануне Bild со ссылкой на источник сообщил, что Украина минимум один раз нарушила договоренность с западными союзниками о недопустимости ударов по России. По данным издания, ВСУ нанесли удар по территории РФ из системы Patriot, полученной от Германии. Другие детали Bild не привел.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России западным оружием. За разрешение Украине наносить удары по РФ западным оружием также выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 28 мая заявил, что США все еще против использования американского оружия таким образом.

О вовлеченности Запада в конфликт — в материале «Ъ» «Украина просит союзников прикрыть и атаковать».