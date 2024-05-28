Министры обороны ЕС обсудят снятие запрета на удары по России западным оружием

Некоторые страны Европейского Союза начали рассматривать возможность снятия ограничения для Украины на удары поставляемым оружием по территории России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что сегодня, 28 мая, министры обороны стран ЕС встретятся для обсуждения этого вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По словам господина Борреля, он не видит проблемы в том, чтобы Украина наносила удары по российской территории. «Я могу ответно бороться против того, кто борется со мной со своей территории. Я уверен, что вопрос риска эскалации будет поставлен некоторыми на стол. Но нужно балансировать между риском эскалации и необходимостью Украины защищать себя»,— сказал глава европейской дипломатии на заседании министров обороны стран Союза в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Разрешить использовать западное оружие для ударов по России просил президент Украины Владимир Зеленский. Вопрос о снятии запрета активно начали обсуждать после того, как 24 мая с такой идеей выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позднее он повторно заявил о необходимости снять запрет. Кремль в ответ заявил, что ЕС «заигрывается» в военной риторике и только повышает градус эскалации конфликта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Бить или не бить».

Ольга Семеновых