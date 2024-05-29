Bloomberg: некоторые компании РФ используют криптовалюты для расчетов с КНР

Два ведущих производителя металлов начали использовать криптовалюты в трансграничных сделках, сообщили источники Bloomberg. По информации агентства, Центробанк предупредил банки, что использовать криптовалюту допустимо только для трансграничных переводов и что такие сделки не нужно рекламировать.

Производители металлов, которые начали использовать криптовалюту, не находятся под санкциями. Для трансакций в числе прочего применяется стейблкойн Tether, рассказали источники Bloomberg из числа топ-менеджеров компаний. Криптовалюта преимущественно используется для сделок с китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

Эксперт по цифровым валютам и соучредитель Resolv Labs Иван Козлов в разговоре с Bloomberg назвал трансакции со стейблкойнами «довольно эффективными». Он отметил, что перевод может занимать до 15 секунд и стоить несколько центов.

Проблемы с расчетами, в том числе с Китаем, возникли на фоне угрозы вторичных санкций США. По информации Reuters, с марта китайские банки усилили контроль за трансакциями, связанными с Россией, или прекратили работу с ними. По мнению президента РФ Владимира Путина, «решения возможны» и должны поддерживаться «на государственном уровне».

О проблемах с расчетами с КНР — в колонке Ольги Шерунковой «Тридцать три проблемы и один филиал».

Леонид Уварчев