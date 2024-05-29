Президент Украины и премьер Португалии подписали соглашение о безопасности

В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Как сообщил офис украинского президента, документ рассчитан на десять лет. Только в 2024 году, согласно договоренности, Украина получит от Португалии не менее €126 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

Фото: Pedro Nunes, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

Фото: Pedro Nunes, Reuters

По итогу переговоров Португалия также подтвердила участие в международной коалиции по поставкам Украине истребителей F-16 и программе закупки боеприпасов крупного калибра. «Очень ценим поддержку со стороны Португалии. И это действительно честь для Украины и украинцев — то, как сегодня нас встречали в Португалии»,— говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.

«Перед президентом Украины я также хочу подтвердить, что Португалия продолжит прилагать все усилия и все контакты на всех уровнях, чтобы мобилизовать и мотивировать как можно большее количество стран с целью участия во встрече, нацеленной на мир»,— сказал Луиш Монтенегру на пресс-конференции по итогу переговоров (цитата по Sapo.24). Он комментировал предстоящую мирную конференцию в Швейцарии.

Накануне Владимир Зеленский посетил Бельгию, а до этого — Испанию. Украинский президент встретился с лидерами стран и подписал соглашение о безопасности. Такие же соглашения с Украиной уже подписали раннее Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Лусине Баласян