«Автодом» намерен выпускать собственные автомобили на заводе Mercedes

Российского автодилер «Автодом», который выкупил завод Mercedes в подмосковном Есипово, планирует выпускать автомобили под собственной маркой. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, в перспективе компания намерена вывести на рынок до восьми моделей.

«Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей»,— сказал господин Ольховский РБК.

Гендиректор «Автодома» добавил, что бывший завод Mercedes уже перезапущен, на нем идет тестовая сборка автомобилей. По словам Андрея Ольховского, в ближайшее время автодилер готовится к прохождению необходимых экспертиз и получению документов и сертификатов для запуска продаж. Он также сказал, что до конца года «Автодом» намерен заключить контракты с будущими дилерами.

До конца 2025 года, как добавил господин Ольховский, в производство будут вводиться новые модели автомобилей. Кроме того, «Автодом» собирается в три раза увеличить мощности завода, а также взять на себя обязательства по локализации части компонентов.

В январе в разговоре с «Ъ» Андрей Ольховский говорил, что в 2024 году «Автодом» намерен выпустить 30 тыс. автомобилей. Он также уточнял, что переговоры о локализации шли со всеми китайскими брендами, которые представлены в России, кроме Haval.

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