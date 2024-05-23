Летевшие в Казань рейсы перенаправлены в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары

Направляющиеся в Казань рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары, сообщает пресс-служба аэропорта «Казань».

Согласно данным табло казанского аэропорта, в направлении Казани успели вылететь четыре рейса: из Антальи, Сочи, Якутска и Омска.

Рейс SU 795 компании «Аэрофлот» должен прибыть в аэропорт Казани из Антальи в 13:35. На данный момент он находится в воздухе.

Рейс SU 2934 компании «Аэрофлот» также вылетел из г. Сочи и находится в воздухе.

Рейс N4 780 компании Nordwind из Якутска должен был приземлиться в казанском аэропорту в 12:40. По последним данным с сайта Flightradar24, самолёт отклонился от намеченного курса.

Рейс RT 652 авиакомпании ЮВТ Аэро вылетел из Омска в сторону Казани.

Международный аэропорт «Нижнекамск» имени Николая Лемаева также с 12:00 временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В направлении Нижнекамска успели вылететь два рейса: из Антальи и Сочи.

Рейс XC8807 компании Corendon должен прибыть в аэропорт «Нижнекамск» из Антальи в 14:00. Рейс перенаправлен в аэропорт Уфы. На данный момент он находится в воздухе.

Рейс EO429 компании Pegas Fly также вылетел из аэропорта г. Сочи и находится в воздухе, прибытие ожидается в 15:00

Влас Северин «Ъ-Казань»

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