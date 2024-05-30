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Дни рождения

Сегодня день рождения основателя телекомпании РЕН ТВ, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Академии российского телевидения Ирены Лесневской

Ирена Лесневская

Ирена Лесневская

Фото: PhotoXpress.ru

Ирена Лесневская

Фото: PhotoXpress.ru

Ее поздравляет журналистка и телерадиоведущая Светлана Сорокина:

— Дорогая Ирена Стефановна! Ваш день рождения мы встречаем в самом конце весны, в то время, когда цветет сирень, поют птицы и жизнь, кажется, опять что-то обещает. Вы всегда откликались на этот зов — умная, энергичная, имеющая собственный взгляд на происходящие события… Участник этих событий. И рядом с Вами всегда были и есть друзья и враги — у ярких людей иначе не бывает. Счастлива, что много лет дружу с Вами, Ирена Стефановна. Здоровья и многих лет жизни. И новых встреч с теми, кто Вас любит!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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