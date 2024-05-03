Металлурги идут на мировую

Продолжающийся с 2021 года спор Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и крупнейших металлургических компаний из-за цен на прокат близок к завершению. Вслед за «Северсталью» мировое соглашение по делу регулятору предложили НЛМК и ММК. Сделка, предусматривающая кратное снижение штрафов для компаний, по мнению юристов, будет выгодна и ФАС, которая получит прозрачные ценовые политики.

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НЛМК и ММК обратились в ФАС с предложением заключить мировые соглашения по делу о поддержании монопольно высоких цен на прокат, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По словам собеседника “Ъ”, условия соглашений аналогичны мировому соглашению «Северстали».

В частности, рассказывает источник “Ъ”, регулятору представлены торговые политики на рынке горячекатаного проката, где зафиксированы принципы ценообразования и взаимодействия с покупателями. Компании также полностью выполнили ранее выданные антимонопольной службой распоряжения.

В НЛМК и ММК отказались от комментариев. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников в конце апреля говорил журналистам, что переговоры с ФАС о мировом соглашении идут. В ФАС комментарии не предоставили.

Как сообщала газета «Ведомости», условия мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС, которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд, предусматривают снижение штрафа для компании в десять раз, до 900 млн руб. «Северсталь», в свою очередь, откажется от оспаривания штрафа и предписаний ФАС и предоставит торговую политику на рынке проката.

ФАС признала «Северсталь», ММК и НЛМК виновными в нарушении антимонопольного законодательства, обвинив в поддержании монопольно высоких цен на прокат в апреле 2021 года. «Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% в первом полугодии 2021 года»,— сообщал тогда регулятор. В металлургических компаниях же заявляли, что увеличение цен соответствует общемировому тренду на удорожание всех сырьевых товаров. В результате «Северстали» был назначен оборотный штраф в 8,7 млрд руб., ММК — 8 млрд руб., НЛМК — 6,4 млрд руб.

Так называемое дело металлургов было частью реакции госорганов на увеличение цен на сталь в 2021 году в условиях оживления экономики после пандемии.

Параллельно с металлургами ФАС обвинила в картельном сговоре семь крупнейших металлотрейдерских компаний, заявив, что те заключили соглашение с целью поддержания цен на торгах.

В июле 2022 года служба наложила на компании оборотные штрафы в сумме 1,7 млрд руб. Результатом роста цен на сталь стало и увеличение налоговой нагрузки на черных металлургов. С 2021 года сталелитейщики платят акциз на жидкую сталь в 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах юга России, если рублевая цена сляба превышает 30 тыс. руб. за тонну.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина отмечает, что мировое соглашение с ФАС позволяет бизнесу не только существенно сэкономить на выплате штрафа, но и улучшает репутацию компании, показывая ее договороспособность. Последнее тем более актуально, если перспективы судебного разбирательства неочевидны, уточняет она.

ФАС мировое соглашение тоже полезно, считает госпожа Пантюхина: «Это позволяет получить прозрачные ценовые политики у монополиста, что хорошо скажется на рынке в целом, на отдельных покупателях металлопродукции и всех смежных отраслях». Как уточняет юрист, подобный исход ускоряет выполнение задач антимонопольного контроля, помогая изменить правила ценообразования и открыто их опубликовать, не дожидаясь прохождения дела по всем судебным инстанциям.

Евгений Зайнуллин, Анна Занина