Что ждет россиян в мае 2024 года

Отмена комиссии за переводы между своими счетами, изменения в правилах приема абитуриентов на целевое обучение, обязательная геномная регистрация родственников, пропавших без вести и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 мая изменяются правила приема абитуриентов на целевое обучение. Максимальный срок такого договора будет составлять пять лет. Заключить его можно будет только после зачисления. Заказчики целевого обучения будут публиковать свои предложения на портале «Работа в России». Абитуриенты смогут подать заявку с помощью «Госуслуг». Можно будет заключить только один договор на целевое обучение.

Почему в Минобрнауки хотят повысить престижность целевого обучения — в материале «Ъ».

С 1 мая банкам запрещается брать комиссию с клиента, когда он переводит деньги между своими счетами. Изменения касаются только операций, проводимых дистанционно, а не в отделениях кредитных организаций. Перевод должен осуществляться через Систему быстрых платежей. Лимит таких операций составит 30 млн руб. в месяц.

В какие страны можно отправить деньги по Системе быстрых платежей — в материале «Ъ».

С 1 мая изменятся требования к собственному финансовому обеспечению туроператоров. Оно должно будет составлять 25 млн руб. против 10 млн руб. ранее. Нормы касаются только организаций, занимающихся выездным туризмом. Сформировать подобный резерв необходимо до 30 апреля 2025 года.

Почему россияне стали чаще отправляться в дальние страны — в материале «Ъ».

С 1 мая увеличатся акцизы на некоторые алкогольные напитки. Изменения коснутся винных напитков и шампанского.

Как проходит импортозамещение в сфере виноделия — в материале «Ъ».

С 1 мая на кассах крупных торговых сетей будет автоматически блокироваться продажа молочной продукции и воды с истекшим сроком годности. Кроме того, такие же ограничения будут применяться к товарам, о которых отсутствует необходимая информация в системе «Честный знак».

Как власти планируют расширить систему прослеживаемости товаров — в материале «Ъ».

С 3 мая вводятся штрафы за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. К ним относятся навоз, помет, подстилки и стоки. Штрафы составят от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 тыс. до 60 тыс. руб. для предпринимателей и от 250 тыс. до 350 тыс. руб. для юридических лиц.

Почему законопроект «О побочных продуктах животноводства» вызвал резонанс — в материале «Ъ».

С 6 мая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны соблюдать период охлаждения. Он должен длиться 14 дней. В этот промежуток клиент, заключивший договор с НПФ через агента, сможет его расторгнуть.

Как сформировать долгосрочные сбережения и разморозить пенсионные накопления в 2024 году — в материале «Ъ».

С 8 мая изменится перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Нововведения коснутся брендов парфюмерных средств, обуви, одежды, пластмасс и других.

Какие товары параллельного импорта могут исчезнуть из перечня — в материале «Ъ».

С 15 мая близкие родственники пропавших без вести будут подлежать обязательной геномной регистрации. Брать образцы ДНК будут у родителей, детей, братьев и сестер таких людей. Геномная информация будет храниться до нахождения пропавшего, но не более 70 лет.

Как расширялся круг лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации,— в материале «Ъ».

С 15 мая будет уточнено понятие процессуальных издержек. В них будут включать расходы на доследственные проверки. Возмещать их должны будут осужденные.

Как изменился внутренний распорядок заключенных — в материале «Ъ».

С 26 мая изменяются правила приватизации объектов речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Они будут выставляться на аукцион с начальной ценой в 1 руб. Новый владелец будет обязан отремонтировать такой объект в течение пяти лет.

Почему в стране обсуждается тема новой волны приватизации — в материале «Ъ».