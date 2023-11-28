Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава «Инарктики» рассказал о преимуществе российского лосося перед чилийским

У российских рестораторов вырос спрос на отечественного лосося, заявил гендиректор крупнейшего производителя аквакультурного лосося и форели «Инарктика» Илья Соснов. По его словам, предприятия общепита готовы платить за российский лосось премию по сравнению с чилийским, который также широко представлен на отечественном рынке.

С 2014 года в России указом президента было введено эмбарго на продукты из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, в результате самый дорогой лосось на российский рынок начали поставлять Фарерские острова. После начала военной операции России на Украине фарерские компании «во многом добровольно ушли и не захотели поставлять на российский рынок», отмечает Илья Соснов в интервью РБК.

К настоящему моменту из крупных импортных поставщиков на российском рынке остается Чили. По словам господина Соснова, в 2022 году в поставках рыбы были перебои, связанные с логистикой и проблемами с расчетами, но сейчас ситуация стабилизировалась. «Сейчас Чили поставляет приблизительно те же объемы что и раньше — около 40–50 тыс. т. Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлажденной и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской», — объясняет Соснов.

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося на российском рынке. В 2022 году на долю компании, по собственным оценкам, приходилось 25 тыс. т, или 21% российского рынка лососевых. В январе—сентябре 2023 года объем продаж продукции «Инарктики» составил 20,3 тыс. тонн, что на 6% больше год к году. Выручка за этот период достигла 20 млрд руб.— это на 10% больше по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...