Глава «Инарктики» рассказал о преимуществе российского лосося перед чилийским

У российских рестораторов вырос спрос на отечественного лосося, заявил гендиректор крупнейшего производителя аквакультурного лосося и форели «Инарктика» Илья Соснов. По его словам, предприятия общепита готовы платить за российский лосось премию по сравнению с чилийским, который также широко представлен на отечественном рынке.

С 2014 года в России указом президента было введено эмбарго на продукты из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, в результате самый дорогой лосось на российский рынок начали поставлять Фарерские острова. После начала военной операции России на Украине фарерские компании «во многом добровольно ушли и не захотели поставлять на российский рынок», отмечает Илья Соснов в интервью РБК.

К настоящему моменту из крупных импортных поставщиков на российском рынке остается Чили. По словам господина Соснова, в 2022 году в поставках рыбы были перебои, связанные с логистикой и проблемами с расчетами, но сейчас ситуация стабилизировалась. «Сейчас Чили поставляет приблизительно те же объемы что и раньше — около 40–50 тыс. т. Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлажденной и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской», — объясняет Соснов.

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося на российском рынке. В 2022 году на долю компании, по собственным оценкам, приходилось 25 тыс. т, или 21% российского рынка лососевых. В январе—сентябре 2023 года объем продаж продукции «Инарктики» составил 20,3 тыс. тонн, что на 6% больше год к году. Выручка за этот период достигла 20 млрд руб.— это на 10% больше по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

Милена Костерева