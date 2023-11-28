Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Paper Kartuli: на границе РФ и Грузии застряли 16 бывших украинских заключенных

С начала ноября в Грузию через границу с Россией не пускают 16 человек, которые были заключенными на Украине, сообщает издание Paper Kartuli со ссылкой на волонтерское движение, оказывающее помощь украинским беженцам Volunteers Tbilisi. Сейчас они живут в нейтральной зоне на КПП «Дарьяли».

По словам волонтеров, мужчины находятся на границе от 3 до 18 дней. В Volunteers Tbilisi утверждают, что несколько человек среди застрявших на границе оказались в заключении в Крыму до его присоединения к России, затем их перевели в Херсон. Из документов у них на руках — справка об освобождении и бумага о подтверждении личности, передает издание слова волонтеров.

В движении заявили, что МИД Украины и посольство Украины в Грузии в курсе ситуации. Волонтеры утверждают, что мужчины живут в подвальном помещении без отопления, у нескольких из них проблемы с почками. Как мужчины оказались на территории России не уточняется.

Как ранее утверждало Paper Kartuli, в августе шесть бывших украинских заключенных находились на нейтральной зоне рядом с российско-грузинской границей 11 дней, после чего их впустила Грузия. В октябре 14 дней в Грузию не пускали семь бывших заключенных из Украины, сообщало издание. Как утверждала газета The New York Times в марте 2023 года, в российские колонии было этапировано около 2,5 тыс. заключенных херсонских мест лишения свободы.

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...