Paper Kartuli: на границе РФ и Грузии застряли 16 бывших украинских заключенных

С начала ноября в Грузию через границу с Россией не пускают 16 человек, которые были заключенными на Украине, сообщает издание Paper Kartuli со ссылкой на волонтерское движение, оказывающее помощь украинским беженцам Volunteers Tbilisi. Сейчас они живут в нейтральной зоне на КПП «Дарьяли».

По словам волонтеров, мужчины находятся на границе от 3 до 18 дней. В Volunteers Tbilisi утверждают, что несколько человек среди застрявших на границе оказались в заключении в Крыму до его присоединения к России, затем их перевели в Херсон. Из документов у них на руках — справка об освобождении и бумага о подтверждении личности, передает издание слова волонтеров.

В движении заявили, что МИД Украины и посольство Украины в Грузии в курсе ситуации. Волонтеры утверждают, что мужчины живут в подвальном помещении без отопления, у нескольких из них проблемы с почками. Как мужчины оказались на территории России не уточняется.

Как ранее утверждало Paper Kartuli, в августе шесть бывших украинских заключенных находились на нейтральной зоне рядом с российско-грузинской границей 11 дней, после чего их впустила Грузия. В октябре 14 дней в Грузию не пускали семь бывших заключенных из Украины, сообщало издание. Как утверждала газета The New York Times в марте 2023 года, в российские колонии было этапировано около 2,5 тыс. заключенных херсонских мест лишения свободы.

Эрдни Кагалтынов