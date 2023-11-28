Минцифры поддержало идею аудита защищенности операторов персональных данных

Замглавы Минцифры России Александр Шойтов поддержал идею добровольного аудита уровня защищенности операторов персональных данных. Об этом он сообщил на стратегической сессии Ассоциации больших данных (АБД), передает «РИА Новости».

Автор инициативы, директор по взаимодействию с органами власти ГК «Солар» (входит в структуры «Ростелекома») Михаил Адоньев заявил в ходе сессии, что компания совместно с АБД разработала методики аудита, которые позволят сделать вывод о том, что оператор достаточно «вкладывается» в обеспечение защищенности.

Как передает агентство, президент АБД Анна Серебряникова в ходе мероприятия отметила, что сейчас идет обсуждение доработки инициативы. Она выразила надежду, что документ с методиками аудита будет принят в качестве дополнительного добровольного стандарта. Тот факт, что компания проводила добровольную оценку защищенности, может рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства в вопросе применения ответственности согласно закону об оборотных штрафах за утечку данных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова госпожи Серебряниковой.