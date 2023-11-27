Минздрав Магаданской области решил закрыть мемориальную комнату Шаламова

Историк и краевед Иван Джуха обратился к главе Минздрава Магаданской области Ивану Горбачеву с просьбой сохранить мемориальную комнату писателя Варлама Шаламова, расположенную в больнице в колымском поселке Дебин. Ранее ведомство региона приняло решение о закрытии экспозиции (мемориальная комната находится в введении местного Минздрава)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориальная комната-музей Варлама Шаламова в Магаданской области

Фото: Магаданская областная общественная организация работников культуры Мемориальная комната-музей Варлама Шаламова в Магаданской области

Фото: Магаданская областная общественная организация работников культуры

«Комната активно посещалась все годы путешествующими по трассе. Она стала обязательной точкой для всех туроператоров. Книга отзывов наглядно это подтверждает»,— говорится в обращении Ивана Джуха. Оно опубликовано на платформе Telegraph.

В обращении отмечается, что реконструкция Комнаты стала завершающим этапом проекта «Шаламовская география», который поддерживали местные власти. «Тем неожиданнее оказалось решение о закрытии Комнаты великого писателя. Тем более, что экспозиция посвящена не только В. Шаламову; в ней были большие экспозиции по истории самой больницы, посёлка Дебин, строительства первого моста через реку Колыму»,— отметил историк.

Иван Джуха отметил, что вместе с другими активистами на добровольной основе жертвовал средства на переустройство мемориальной комнаты, а также издал несколько книг и разработал проект, чтобы «сломать представление о Колыме, ассоциирующейся только с лагерями».

«Мне досадно не столько за уничтоженный мой и моих коллег труд, но за подрыв идеи благотворительности и меценанатства в области культуры и искусства. Но главное — обидно за великого писателя, без которого сегодня немыслима русская литература, без имени которого история Колымы неполная»,— написал Иван Джуха.

Варлам Шаламов (1907-1982) — советский писатель и поэт. Наиболее известная его работа — сборник «Колымских рассказов» о жизни в Севвостлаге. В 1929 году по обвинению в контрреволюционной деятельности его приговорили к трем годам заключения в в Вишерском лагере. В 1937 году ему назначили новый приговор за антисоветскую пропаганду: он провел 14 лет в Севвостлаге на Колыме. Последние годы заключения работал в Центральной больнице заключенных в поселке Дебин.

В 2005 году в больнице открыли комнату-музей Варлама Шаламова. Экспозиция оборудована в бывшем подсобном помещении пищеблока. В музее представлены архивные документы, предметы обихода заключенных. В 2013 году на здании больницы установили мемориальную доску писателю с его цитатой: «Что может вынести человек, все пережито мной».

Лусине Баласян