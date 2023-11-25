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Коммерсантъ FM
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Инвестиция на эмоциях

Структура «Вымпелкома» купила долю в разработчике системы видеоаналитики

Структура «Вымпелкома» вошла в капитал «Кенди Флип Роботс» — стартапа, основанного бывшим топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Марголиным. Компания разработала решение в области анализа эмоций клиентов по видеоизображениям. Эксперты не исключают, что в дальнейшем «Вымпелком» дополнит собственные продукты этой технологией.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Хайв» (на 100% принадлежит «Вымпелкому», занимается венчурными инвестициями) приобрело 13,3% в ООО «Кенди Флип Роботс» — разработчике решения в области анализа эмоционального отклика аудитории, информация о сделке опубликована в «СПАРК-Интерфакс». Судя по данным базы, «Хайв» выкупила у каждого из трех собственников компании долю в несколько процентов. Это уже десятая сделка «Хайв» в ноябре: за этот месяц компания, например, купила 25% в разработчике платформы для автоматизации ценообразования KeepRise, 12% в операторе платформы корпоративного образования Kampus, 10% в сервисе облачных решений для ресторанов Restilk и т.д.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Кенди Флип Роботс» учреждена в 2014 году, выручка по итогам 2022 года — 80,4 млн руб., чистый убыток — 11,4 млн руб. Актуальная структура собственников компании: 34,7% принадлежит бывшему главе интернет-подразделения «Газпром-медиа» Владимиру Марголину, который также владеет 100% в «Брэйниент Рус» — разработчике технологий для интерактивной видеорекламы; по 26% у Сергея Коренкова и Алексея Овчарова, и 13,3% у «Хайв».

По собственным данным, «Кенди Флип Роботс» разработала и реализует программное обеспечение Sense Machine — софт для оценки эмоций по мимике, выражению лиц, движениям глаз и т.д. через анализ видеопотока. С помощью этого решения компания анализирует эмоции контактирующего с маркетинговыми материалами, пользователя онлайн-сервисов или потенциального покупателя в точках продаж. Владимир Марголин пояснил “Ъ”, что благодаря инвестициям компания «планирует ускорить разработку, оптимизировать алгоритмы» и увеличить команду. «"Хайв" интересна нам не только в качестве инвестора, но и как структура "Вымпелкома", имеющего большую экспертизу и ресурсы в маркетинговых коммуникациях и знания об аудитории оператора связи»,— уточнил топ-менеджер.

Сумму сделки стороны раскрыть отказались. Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын оценивает 100% компании в 220–270 млн руб., по его словам, доля в 13,3% могла обойтись «Хайв» в 30 млн руб.

Market Research оценивает глобальный объем рынка решений в области распознавания эмоций (EDR) в $22,2 млрд по итогам 2022 года, прогнозируя, что к 2030 году он вырастет до $44,4 млрд (GAGR 11,4%). Драйвером сегмента компания называет растущие применение искусственного интеллекта и машинного обучения.

В России EDR-технологии крупные компании внедряют уже несколько лет. Альфа-банк запустил систему распознавания эмоций в своих отделениях еще в 2018 году. Старший менеджер практики технологического консалтинга Axenix Арсений Кондратьев также называет перспективными заказчиками подобных решений ритейл. Партнер «S+Консалтинг» Алексей Нестеренко, впрочем, обращает внимание на то, что потребители в массе своей настороженно относятся к подобным технологиям, так что наиболее перспективной нишей для таких продуктов он считает исследования в фокус-группах. Гендиректор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков не исключает, что в дальнейшем «Вымпелком» может адаптировать технологии «Кенди Флип Роботс» для анализа эмоций клиентов в собственных салонах связи «или, например, анализировать эмоции аудитории своего beeline.tv».

Никита Королев

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