Пашинян: Россия не поставила оружие, за которое Армения заплатила

Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна заплатила России за оружие, но так его и не получила. По словам премьер, России сейчас самой необходимо оружие, и Армения готова работать по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Конечно, подобные проблемы, безусловно, есть, мы можем это подтвердить. Ведутся обсуждения о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант»,— сказал премьер-министр во время общения с населением в прямом эфире (цитата по «Арменпресс»).

Господин Пашинян выразил надежду, что обсуждения дадут конкретные результаты и обещанное Армении российское оружие в самом скором времени будет поставлено в страну.

О том, что Россия якобы не поставляла Армении оружие, за которое уже заплатили, в мае нынешнего года сообщал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В сентябре этого года он положительно ответил на вопрос, осуществляли ли армянские власти заказ оружия у РФ на «сотни миллионов долларов». Российское Минобороны о заключенных с Ереваном в последние годы контрактах публично не рассказывало.

Подробнее о российско-армянских отношениях читайте в публикации «Ъ» «Горцы и предупреждения».

Александр Кислов