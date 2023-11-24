МИД Финляндии считает маловероятным, что китайское судно случайно повредило газопровод

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что гонконгское судно могло случайно повредить два кабеля и газопровод в Балтийском море за восемь часов пути, однако это маловероятно. Она подчеркнула, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании происшествия, передает Financial Times.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов сможет непреднамеренно повредить два кабеля и газопровод»,— подчеркнула политик.

8 октября работа газопровода Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода не могло быть вызвано естественными причинами. 12 октября «Ростелеком» уведомил финские власти о выходе из строя кабеля «Балтика». 17 октября Швеция заявила о повреждении подводного кабеля связи с Эстонией.

Изначально в расследовании Финляндии фигурировала российский «Севморпуть», однако позднее полиция сосредоточилась на китайском судне Newnew Polar Bear. 24 октября со дна Балтийского моря подняли якорь, который по версии полиции, принадлежит китайскому судну, и стал причиной повреждения кабелей и газопровода. МИД Китая выразил надежду, что расследование пройдет объективно, справедливо и профессионально.

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Александра Горошилова