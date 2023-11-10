Финская полиция: повредивший газопровод якорь, вероятно, принадлежит судну Китая

Якорь, повредивший эстонско-финский газопровод Balticconnector, по некоторым техническим параметрам соответствует якорю китайского судна Newnew Polar Bear, сообщила пресс-служба полиции Финляндии.

«Техническое расследование все еще продолжается, хотя активное обследование места происшествия уже завершилось. На данный момент можно констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по некоторым техническим параметрам подходит в качестве якоря Newnew Polar Bear. По словам комиссара по расследованию преступлений Ристо Лохи, рассматриваемый якорь имеет тот же тип краски, что и поврежденная газовая труба»,— говорится в пресс-релизе финской полиции.

Правоохранительные органы подчеркнули, что Newnew Polar Bear по-прежнему находится в центре расследования причин повреждения газопровода. Господин Лохи заявил, что следствие, которое совместно ведут Эстония и Финляндия, связалось с китайскими властями и подготовило международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества в расследовании дела.

8 октября была приостановлена работа газопровода Balticconnector из-за утечки, возникшей, по данным финских властей, из-за внешнего воздействия. Изначально в расследовании Финляндии фигурировал российский «Севморпуть», однако позднее полиция сосредоточилась на китайском судне Newnew Polar Bear.

12 октября «Ростелеком» уведомил финские власти о выходе из строя кабеля «Балтика». Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом. Министерство экономики Финляндии сообщило, что российское ремонтное судно начало работы на кабеле 6 ноября. У Кремля нет информации о причинах повреждения кабеля.

20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Россия причастна к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector.

Подробнее о ситуации — в материале «Зацепило».

Эрдни Кагалтынов