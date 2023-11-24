«Аль-Араби аль-Джадид»: «Хамас» согласился освободить 23 таиландских заложника

Палестинское движение «Хамас» согласилось без каких-либо предварительных условий освободить 23 гражданина Таиланда, которые были захвачены в ходе нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщает газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источник в Египте.

По информации издания, посредником в заключении сделки между Таиландом и «Хамасом» выступил Иран. После переговоров с боевиками «Хамаса» Бангкоку была передана информация о 23 таиландцах, которые работали в одном из промышленных районов сектора Газа и были взяты в заложники.

По данным МИД Таиланда, в результате нападения «Хамаса» на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, 26 были угнаны в сектор Газа. В начале ноября власти Таиланда заявили о начале прямых переговоров с «Хамасом» с целью добиться освобождения своих граждан. Глава миссии по освобождению заложников Арепен Уттарасин рассказал о встрече с боевиками в Тегеране, в ходе которой, по его словам, были получены заверения в том, что граждане Таиланда будут освобождены в «нужное время».

Подробнее о гуманитарном перемирии в секторе Газа — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».

Милена Костерева