CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 палестинских заключенных

Израиль сегодня, 24 ноября, отпустит из тюрем 39 палестинских заключенных в ответ на освобождение движением «Хамас» 13 израильских заложников, сообщает CNN со ссылкой на незваного израильского чиновника. По информации телеканала, среди палестинских заключенных будут женщины и молодые люди до 18 лет. Договоренность о временном прекращении огня в секторе Газа вступит в силу в 07:00 (08:00 мск).

По словам собеседника CNN, палестинских заключенных перевезут из тюрем Дамон и Мегиддо, расположенных к юго-востоку от Хайфы, в тюрьму Офер под Рамаллой на Западном берегу. После чего они будут переданы представителям Международного комитета Красного Креста. Источник телеканала отметил, что освобождать палестинских заключенных начнут только после того, как Израиль получит 13 заложников из сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», напавшим на израильскую территорию 7 октября, должно было вступить в силу 23 ноября. Однако сделка, которая также предполагает обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных, была перенесена на утро 24 ноября.

Перемирие будет длиться четыре дня. За это время по условиям сделки будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял, что во время паузы израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа.

Подробнее о гуманитарном перемирии в секторе Газа — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».

Милена Костерева