В Москве фиксировались 9-балльные пробки и задержки рейсов из-за непогоды

Сегодня, 23 ноября, вечером в Москве из-за ухудшения погодных условий были задержаны 24 авиарейса и еще 10 отменены. Пробки на столичных автомагистралях достигали девяти баллов. Позже число задержанных рейсов сократилось, а движение на дорогах стало свободнее.

По данным на 18:55, во Внуково были задержаны 7 рейсов и 5 отменены, в Домодедово задержаны 6 рейсов и 3 отменены, в Шереметьево 11 рейсов задержаны и 2 отменены, сообщало агентство «Прайм». В 20:33 «РИА Новости» сообщило, что все три аэропорта работают штатно, задержек и отмен рейсов нет.

По данным на 18:31, в пробках стояло Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, серьезные затруднения были на Котельнической, Кремлевской, Пречистенской, Софийской, Болотной, Москворецкой набережных, на участках ТТК в обоих направлениях. К 20:46 затруднено движения на Садовом кольце, Москворецкой и Кремлевской набережных, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки».

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы попросил горожан быть аккуратными из-за сильного снега и ветра с вечера 23 ноября до утра 24 ноября. По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 24 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/c.