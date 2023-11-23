«Заявления главы профсоюза НХЛ звучат размыто»

Сборной России не будет на Кубке мира по хоккею. Об этом заявил глава профсоюза НХЛ Марти Уолш. В турнире, который запланирован на февраль 2025 года, примут участие четыре сборные: Канада, США, Финляндия и Швеция. Кубок мира, который раньше назывался Кубком Канады, проводится нерегулярно. Последний турнир состоялся в 2016-м. Почему представители НХЛ решились на громкие заявления задолго до начала розыгрыша? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

На первый взгляд ничего нового — хоккейную сборную России отстраняют от очередного турнира. Только не стоит забывать, что турнир этот в принципе был придуман для того, чтобы профессионалы из НХЛ могли помериться силами с хоккеистами из СССР. В далекие 70-е профессионалам нельзя было выступать на Олимпийских играх, и после успешных серий СССР—Канада в 1972 и 1974 годах был придуман Кубок Канады, который успешно стартовал в 1976-м.

Потом турнир превратился в Кубок мира и проводился, что называется, по запросу аудитории. И после того, как СССР не стало, границы открыли, а игроки из нашей страны стали официально выступать в клубах НХЛ, противостояние двух систем, в том числе хоккейных, было не очень востребовано.

Поэтому в XXI веке Кубок мира вообще прошел лишь дважды — в 2004-м и 2016-м. Сейчас представители НХЛ провели переговоры с командами Швеции и Финляндии. Конечно, ответ был однозначным: если на турнире будет Россия, то шведов и финнов там точно не будет. Именно для того, чтобы показать значимость этих переговоров, представители НХЛ сделали нужные заявления, считает хоккейный аналитик Игорь Ларин:

«С таким урезанным проектом из четырех команд НХЛ вернулась к себе домой в Северную Америку, и сделала, как сейчас принято говорить, утечку о том, что турнир будет именно в таком формате. Я не верю абсолютно в то, что так и будет. Просто они показали финнам и шведам, что их мнение весомо».

Если читать внимательно, то можно заметить, что заявления главы профсоюза Марти Улоша звучат размыто. Чиновник ничего не утверждает, а использует такие выражения как «возможно», «скорее всего». Говорит, в НХЛ должны принимать во внимание, что, некоторые федерации не разрешают своим игрокам участвовать в турнире вместе с россиянами. При этом тот факт, что все европейские хоккеисты без вопросов выходят на лед вместе с нашими игроками в клубах НХЛ, господин Улош старался не педалировать. Скорее всего, Кубок мира вообще не стоится, если европейские команды не изменят своего мнения, уверен Игорь Ларин:

«В нынешней ситуации Россия — это самая кассовая команда. Все будет умножено на политику. НХЛ, североамериканцы великолепно разыгрывают все эти карты. Кубок мира может состояться только в полноценном формате. В нынешнем урезанном Северной Америке он не нужен».

Не стоит забывать и о коммерческой составляющей, которая для НХЛ имеет ключевое значение. Противостояния сборных США и Швеции или Канады и Финляндия вряд ли вызовут ажиотаж. Хотя в этот раз чиновники хотят сделать Кубок мира регулярным турниром и могут провести его разок и без сборной России, чтобы в перспективе получить высокие сборы, считает хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд:

«Как я понимаю, они хотят сделать этот турнир в межолимпийском цикле, то есть за два года до Олимпиады. Если НХЛ планирует его проводить долгие годы, тогда это имеет смысл».

К тому же ситуация меняется очень быстро, и возращение в большой хоккей сборной России может быть стремительным, уверен Леонид Вайсфельд:

«Завтра на Украине все закончится, и послезавтра Россия будет играть».

Так что до февраля 2025 года есть время, и риторика от чиновников НХЛ точно будет меняться вместе с изменением политической ситуации. А для того что бы сформировать сборную для Кубка мира, россиянам по большому счету даже за океан лететь не надо. В НХЛ в данный момент выступает 41 игрок с российским паспортом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".