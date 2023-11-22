Кубок мира пройдет без сборной России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не имеет достаточного количества времени, чтобы спланировать логистику для Кубка мира, сообщает журналист ESPN Грег Вышински со ссылкой на источник.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что лига совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) работает над созданием международного турнира сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Отмечается, что турнир не будет соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах. В новых международных соревнованиях примут участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Как заявил глава NHLPA, российские игроки, скорее всего, не примут участия в турнире, так как есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в одном турнире с россиянами.

«В нынешней концепции турнира 2025 года российских игроков не будет. В нем примут участие только четыре страны. По словам одного из источников, для планирования логистики более крупного турнира не хватает времени. Предлагаемый формат предполагал бы, что команды США и Канады сыграют две игры в Северной Америке, в то время как сборные Швеции и Финляндии проведут встречи в любой из этих двух стран. Победители этих матчей, либо по очкам, либо по сумме забитых голов, встретятся со второй лучшей командой другого противостояния. Вероятно, в Северной Америке. Победители этих "полуфиналов" затем сыграют за звание чемпиона турнира, оставляя открытой возможность того, что США и Канада могут встретиться в финале»,— написал в статье Вышински.

Отмечается, что турнир будет проходить неделю. На время проведения соревнований НХЛ приостановит игры регулярного чемпионата. Формат турнира и место проведения игр еще не определены. Есть вероятность, что весь турнир будет проходить в одном месте.

В феврале 2022 года НХЛ из-за ситуации на Украине прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу русскоязычных социальных сетей, ограничила функциональность русскоязычной версии сайта, а также приостановила отношения с деловыми партнерами в России. Российские хоккеисты выступают за клубы НХЛ без ограничений.

«РИА Новости»