«Почта России» продает автобазу

Вслед за выставленным накануне на торги пятиэтажным зданием на проспекте Римского-Корсакова, 69, АО «Почта России» заявило о продаже своего имущественного комплекса на Матисовом острове. Земельный участок площадью 9,1 тыс. кв. м и два здания общей площадью 9,7 тыс. кв. м предлагается реконструировать под современный многофункциональный коммерческий проект. Начальная стоимость комплекса — 508 млн рублей. Эксперты считают, что объект не вызовет ажиотажа среди инвесторов, но при грамотно разработанной концепции может стать главной точкой притяжения острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Почта России» (является собственником) выставило на торги имущественный комплекс на Матисовом переулке, д. 4, лит. А в Адмиралтейском районе Петербурга

Фото: АО «Российский аукционный дом» АО «Почта России» (является собственником) выставило на торги имущественный комплекс на Матисовом переулке, д. 4, лит. А в Адмиралтейском районе Петербурга

Фото: АО «Российский аукционный дом»

АО «Почта России» (является собственником) выставило на торги имущественный комплекс в Матисовом переулке, 4, лит. А, в Адмиралтейском районе Петербурга. В состав лота вошли земельный участок площадью 9,1 тыс. кв. м и два здания: ремонтная мастерская (7,8 тыс. кв. м) и административное здание (1,8 тыс. кв. м). Начальная цена — 508 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря.

Комплекс был построен в 1890 году. В нем располагались конюшни Почтового двора с ремонтными мастерскими. В 1930 году объект был полностью реконструирован под автобазу.

В пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) отмечают, что здания не являются памятниками культурного наследия, но расположены в охранной зоне исторической застройки, в пределах которой установлены ограничения на изменение облика и высоты зданий. На самой территории разрешается строительство производственно-складских объектов, а также объектов общественно-деловой застройки.

До июня 2028 года площади комплекса полностью сданы в аренду разным компаниям, что, по словам руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елены Тарасовой, можно считать преимуществом, так как они обеспечат инвестору дополнительный доход на время разработки и согласования проекта. Также в непосредственной близости от комплекса расположена территория фольгопрокатного завода, на которой в настоящее время проводятся изыскательские работы для реализации проекта строительства жилого комплекса бизнес-класса.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков считает, что комплекс на Матисовом острове можно использовать под многофункциональный комплекс, лофт или апартаменты, но ажиотажного спроса на него ожидать не стоит. На участке нельзя возвести жилье, что делает объект малопривлекательным для инвесторов. Так как Генплан уже изменен, то перевести участок в зону жилой застройки в ближайшее время не получится, поэтому цена в ходе торгов вряд ли повысится.

По мнению руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, зона ТПД1 (зона объектов производственного и складского назначения), на которой расположен участок, позволяет реализовать общественно-деловой проект и при грамотно разработанной концепции он может стать главной точкой притяжения Матисова острова, однако ввиду непростой экономической ситуации он вряд ли окажется в фокусе у девелоперов. При этом господин Владимиров уточнил, что на текущий момент все проекты коммерческой недвижимости в этой локации заморожены или отложены до лучших времен.

Владимир Колодчук