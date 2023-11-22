Аптека сети «Магнит» требует банкротства головной компании пермских фармацевтов

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «Магнит Фарма» о признании банкротом ООО «Годовалов» — головной компании холдинга «Аптека от склада». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Согласно источнику, исковое заявление «Магнит Фарма» о признании ООО «Годовалов» банкротом было принято судом к рассмотрению 17 ноября. Следующее судебное заседание назначено на 15 января 2024 года.

Головная компания холдинга — ООО «Годовалов» — столкнулась с претензиями контрагентов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО предъявлены иски о взыскании более 4,6 млрд руб. 16 октября 2023 года в адрес ООО «Годовалов» направили иски ООО «КМГ» (Алтайский край, сумма исковых требований — 638 тыс. руб.), ООО «Фарм-Синтез» (Калужская область, сумма — 3,1 млн руб.), ООО «Сесана» (Пермский край, сумма — 5,4 млн руб.), ООО «Фармвектор» (Ростовская область, сумма — 315 тыс. руб.), ООО «ВИС» (Санкт-Петербург, сумма — 53 тыс. руб.) и АО «Медисорб» (Пермский край, сумма исковых требований — 3 млн руб.).

С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации. Ранее господа Годовалов и Шаврин сообщали о намерении подать в суд заявления о самобанкротстве. На данный момент заявления о признании компании несостоятельной подали четыре организации: ПАО «Сбербанк России», ООО «Фитосил-Биос», ООО «Еврокэп» и ООО «Магнит Фарма».

«Аптека от склада» создана в 2009 году пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 года сеть занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня.

О сокращении числа точек «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске также писали региональные СМИ. О том, что в Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», источник «Ъ-Прикамье» сообщал в начале сентября. По его данным, место этих торговых точек могут занять филиалы пермской аптечной сети «Планета здоровья».