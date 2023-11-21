Верховный суд: прошедшие лечение от наркомании могут быть освобождены от наказания

Осужденный, прошедший курс лечения от наркомании и успешную медицинскую и социальную реабилитацию, может быть освобожден от дальнейшего наказания. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда России.

Согласно российскому законодательству, лечение от наркомании, а также прохождение медицинской и социальной реабилитации является одним из оснований для отсрочки исполнения наказания. Однако применение отсрочки возможно только при условии, что человек был осужден за покупку или производство наркотиков без цели сбыта, подделку рецептов на наркосодержащие лекарства и культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Назначить отсрочку могут как впервые, так и повторно осужденному.

«В случае его согласия пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию, при успешном прохождении которых такой осужденный освобождается от отбывания наказания или оставшейся его части»,— говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

При это Верховный суд обращает внимание, что подсудимый может заявить о желании пройти курс лечения от наркомании или реабилитацию на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату. Выразить намерение пройти лечение человек может как письменно, так и устно, но это должно быть отражено в протоколе судебного заседания.

Суд разъяснил, что продолжительность курса реабилитации для каждого индивидуальна и и должна определяться экспертами, при этом осужденный может выбрать как государственный центр лечения, так и частную клинику с соответствующей лицензией.