На Алтае будут судить бывшего иностранного студента за вербовку в террористы

Военный суд рассмотрит дело бывшего иностранного студента одного из вузов Барнаула, занимавшегося вербовкой в ряды террористической организации и пропагандой ее деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Расследование установило, что с начала 2023 года молодой человек пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей в Афганистане и запрещенной в РФ. При общении с собеседниками он заявлял о правильности идеологии терроризма, целесообразности применения насилия в отношении «неверных», не разделяющих радикальные идеи, убеждал вступать в ряды организации.

Иностранца задержали. Сотрудники ФСБ предъявили ему обвинение в участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), вовлечении лиц в ее деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). В ходе следствия бывший студент заявил о своей личной готовности к участию в боевых действиях в составе запрещенной организации, а также к убийствам «неверных».

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Илья Николаев