«Ночлежка»: каждый пятый россиянин имеет опыт бездомной жизни

Благотворительная организация «Ночлежка» выяснила, что 20% россиян имеют опыт бездомной жизни. Результаты опроса, проведенного специалистами «Социальной валидации» по заказу НКО (есть у «Ъ»). В исследовании приняли участие 1004 респондента старше 18 лет из разных регионов страны.

20% респондентам приходилось прожить более двух месяцев вне дома: у друзей, в хостелах, гостиницах или каких-либо учреждениях. В опросе не учитывались командировки и вахты. 10% опрошенных были вынуждены несколько дней ночевать в подъездах, нежилых помещениях и на улицах. 11% ночевали у родственников, друзей или знакомых. 15% последние несколько лет проживают в ветхом или аварийном жилье.

Треть опрошенных заявила, что не имеют право собственности на недвижимость в России, пригодную для жилья. Такая же доля респондентов отметила трудности с оплатой коммунальных услуг и стоимости аренды. Однако 72% опрошенных не видит рисков потери жилья в следующем году.

По мнению респондентов, чаще всего жилья лишаются из-за деятельности мошенников (67%), из-за конфликта в семье (48%), в связи с освобождением из мест лишения свободы (45%), беженцы из зон боевых конфликтов (44%). Три четверти опрошенных считают, что помогать бездомным людям обязаны государственные органы социальной защиты.

Александра Горошилова