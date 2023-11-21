Тарифы сдержат субсидиями

В Санкт-Петербурге в 2024 году власти решили не поднимать цены на проезд и капремонт. Цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 9,4%. Эксперты, опрошенные «Ъ-СПб», считают, что решение политическое: в следующем году будут и выборы президента России, и выборы губернатора Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перевозчикам в 2024 году предоставят субсидии в размере 109 млрд рублей из бюджета города. При этом предложение комитета по транспорту проиндексировать тарифы на 5% отклонил губернатор Александр Беглов. Тарифы на капитальный ремонт предлагали проиндексировать на 5%. Однако на сайте жилищного комитета появился проект постановления правительства, где указаны тарифы на уровне 2023 года. Ранее председатель жилищного комитета Олег Зотов говорил, что экономически обоснованный тариф — 38 рублей за квадратный метр. Сейчас он варьируется от 12,03 до 12,99 рубля за «квадрат» в зависимости от типа дома. Часть работ компенсируют субсидиями, например, на замену лифтов выделят 6 млрд рублей.

Правительство России согласовало для Санкт-Петербурга предельный индекс роста тарифов на ЖКУ в 9,8%, но в итоге в среднем рост составит 9,4%. Цены на водоснабжение и водоотведение поднимутся на 8,7%, на теплоснабжение — на 9,8%, на газоснабжение — на 10,9%, на электроснабжение — на 8,8%, на обращение с ТКО — на 7%. Индексация произойдет в июле. Поднимется стоимость содержания жилья на 5,4%, но только для нанимателей государственного жилья и для тех, кто не установил тариф. Из бюджета города выделят субсидию объемом 24 млрд рублей на теплоснабжение. Это поможет жителям сэкономить 30%.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков считает, что отказ от роста цен на проезд стал уже традицией в год выборов. По словам эксперта, Петербург может позволить себе выделять достаточно средств из бюджета на субсидии перевозчикам, чтобы они не пострадали.

Алла Бредец, руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» в Санкт-Петербурге, отметила, что индексация тарифов на ЖКУ находится в пределах ежегодного роста. Это позволит ресурсоснабжающим организациям выполнять работы по замене изношенных сетей. Часть затрат компенсируют из городского бюджета и федеральных программ.

Цены на капремонт, по мнению госпожи Бредец, все равно могут поднять, только позже — например, в июле. Эксперт называет отказ от индексации «политическим решением». «В прошлом году было очень много вопросов к Фонду капремонта о расходовании денег. Капремонт сегодня вызывает недовольство собственников. Отставание по программе составляет более 30%»,— напомнила госпожа Бредец.

Анастасия Захарова