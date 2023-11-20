Беглов намерен сохранить действующие тарифы на транспорт в 2024 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен оставить в 2024 году прежними тарифы на транспорт. Он отклонил запрос комитета по тарифам на их индексацию, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Глава города поручил направить 109 млрд рублей из городского бюджет на предоставление перевозчикам субсидий. По данным комитета по тарифам, половина потраченных средств петербуржцев на оплату коммунальных, транспортных и жилищных услуг приходится именно на поездки на общественном транспорте. В Смольном указали, что удержание роста тарифов позволит сэкономить жителям города свыше 2 млрд рублей.

На сегодняшний день в Петербурге действуют специальные тарифы на оплату транспорта с помощью банковский карт платежной системы «МИР» и носителя «Подорожник». Помимо этого, для отдельных категорий населения предусмотрены льготные проездные билеты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из бюджета Петербурга выделят 1,1 млрд рублей на благоустройство муниципальных образований города в 2024 году.

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