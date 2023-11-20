Аяз Шабутдинов назвал свой арест нездоровым сигналом для бизнеса

Блогер и автор образовательных курсов Аяз Шабутдинов назвал свой арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» для бизнеса. Такое мнение блогер передал через своего адвоката Никиту Апаликова, сообщает Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аяз Шабутдинов не согласен с обвинениями в мошенничестве. Он подчеркнул, что у его компании, оказывающей образовательные услуги, были все необходимые документы. «Ситуация, когда уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, из которых некоторые учились аж в 2019 году, учитывая, что у компании более 50 тыс. клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной»,— передал слова подзащитного адвокат.

Аяз Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом» для бизнеса ситуацию, когда из-за нескольких недовольных могут остановить работу всей компании. По его подсчетам, с момента основания компании было подано 124 иска, это менее 1% общего числа клиентов. «Поэтому говорить о критичности этих показателей, наверное, неправильно. Кроме того, нам известно, что есть инициативная группа, которая побуждает людей даже довольных обучением писать эти иски»,— сказал господин Шабутдинов.

Адвокат блогера Никита Апаликов считает ситуацию правовым недоразумением и не видит состава преступления в деятельности компании. Он сообщил, что собирается добиться отмены ареста блогера, а после доказывать невиновность подзащитного.

3 ноября Аяза Шабутдинова задержали в Москве. Ему были предъявлены обвинения по восьми эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Аяз Шабутдинов использовал подконтрольные ему юрлица и вместе с соучастниками «создавал у граждан ложное впечатление» о возможности создать успешный бизнес и получить высокий доход за счет его образовательных программ, «что не соответствовало действительности». Основанием для возбуждения дела в отношении Аяза Шабутдинова стали обращения пяти предпринимателей, заплативших ему в общей сложности 5 млн руб. 4 ноября суд арестовал блогера до 16 декабря.

Подробнее — в материале «Учение — тюрьма».

Александра Горошилова