В Москве по подозрению в мошенничестве задержан блогер Аяз Шабутдинов

В Москве на съемной квартире задержан блогер Аяз Шабутдинов. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве при продаже онлайн-курсов. По информации «Ъ», блогер был задержан после возвращения из-за границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ayazshabutdinov Фото: @ayazshabutdinov

В операции по задержанию Аяза Шабутдинова участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ. Блогер является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Дело возбуждено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Аяз Шабутдинов — российский блогер, коуч и создатель холдинга Like. Он построил бизнес на продаже курсов с советами для заработка. На страничку блогера в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) подписаны 1,9 млн человек.

Александр Кислов