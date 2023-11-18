CPJ: не менее 42 журналистов погибли из-за израильско-палестинской войны

С начала израильско-палестинской войны на Ближнем Востоке погибли не менее 42 журналистов, 9 журналистов были ранены, 3 пропали без вести, 13 — арестованы, сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).

По данным комитета от 17 ноября, на территории сектора Газа погибли 37 журналистов, 4 журналиста убиты в Израиле и 1 погиб в Ливане. Организация «Репортеры без границ» сообщила, что 10 журналистов были убиты во время их работы.

Комитет отметил, что исследует все заявления о гибели, пропаже, аресте или ранениях журналистов и работников СМИ и назвал ноябрь «самым смертоносным месяцем для журналистов» с момента создания комитета.

В конце октября Израиль отказался предоставлять гарантии безопасности журналистам, находящимся в секторе Газа. Об этом просили агентства Reuters и AFP. Минимум один журналист Reuters был убит 13 октября в Ливане. Отмечается, что он был в группе журналистов, в которую также входили сотрудники AFP и «Аль-Джазиры». После заявления ЦАХАЛа директор отдела глобальных новостей AFP Фил Четвинд заявил, что журналисты находятся в «невероятно опасном положении».

По последним данным палестинской стороны, число погибших мирных жителей сектора Газа превысило 12 тыс., среди них — 5 тыс. детей и 3 тыс. женщин. Со стороны Израиля с начала войны погибли 1,4 тыс. человек, 3,3 получили ранения.

Подробнее в материале — «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александра Горошилова