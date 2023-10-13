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Коммерсантъ FM
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В Ливане при обстреле погиб видеооператор агентства Reuters

Видеооператор Reuters Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана, заявили в агентстве. Reuters сообщило, что автомобиль с господином Абдаллой попал под обстрел. Также сегодня сообщалось о ранении в Ливане журналистов телеканала «Аль-Джазира».

Оператор Иссам Абдалла

Оператор Иссам Абдалла

Фото: Issam Abdallah, Reuters

Оператор Иссам Абдалла

Фото: Issam Abdallah, Reuters

Reuters сообщило, что сейчас агентство ищет дополнительную информацию о случившемся и поддерживает связь с властями в регионе и семьей погибшего. Агентство не сообщает, чьи военные вели обстрел, в результате которого погиб видеооператор. Отмечается, что Иссам Абдалла находился недалеко от населенного пункта Альма-аль-Шааб возле ливанско-израильской границы, он был в группе журналистов, в которую также входили сотрудники AFP и «Аль-Джазиры».

Телеканал «Аль-Джазира» ранее сообщил, что трое журналистов, включая двоих сотрудников телеканала, на автомобиле попали под обстрел армии обороны Израиля на юге Ливана. В результате двое сотрудников канала получили ранения.

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля и осуществило вторжение на территорию страны. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным палестинского Минздрава, в секторе Газа с начала эскалации погибли более 1,4 тыс. жителей, пострадали 6 тыс. В Израиле погибли 1,3 тыс. мирных жителей, были ранены около 3,3 тыс. человек.

Подробнее о войне между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Александр Кислов

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