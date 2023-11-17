Информбюро сектора Газа: число погибших превысило 12 тыс., среди них 5 тыс. детей

В результате атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа погибли более 12 тыс. человек, среди них — 5 тыс. детей и 3 тыс. женщин. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на информационное бюро сектора Газа.

Согласно материалу телеканала, число пропавших без вести людей выросло до 3750, среди них 1800 — дети. По данным палестинской стороны, число раненых превысило 30 тыс., 75% из них — женщины и дети.

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» началась 7 октября. В результате атак боевиков на приграничные с Израилем территории 1,4 тыс. израильтян погибли, 3,3 тыс. получили ранения, более 200 были угнаны в сектор Газа как заложники. 27 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе. 8 ноября представитель ЦАХАЛа Дэниэль Хагари заявил, что движение «Хамас» потеряло контроль над северной частью Газы.

16 ноября глава Минобороны Израиля заявил о завершении операции в северной части города и о переходе к новому этапу наземной операции. На следующий день израильская газета Jerusalem Post сообщила, что в правительстве Израиля и ЦАХАЛе идут дискуссии о дальнейших действиях армии в секторе Газа. Споры идут между тем, чтобы начать вторжение на юг сектора в ближайшее время, и тем, чтобы дождаться промежуточного соглашения по освобождению заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не Газой единой».

Полина Мотызлевская