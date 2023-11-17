Главные новости Юга России. Коротко

Ростовская область получит новые суда на подводных крыльях по льготному лизингу. В соответствии с соглашением, подписанным губернатором Василием Голубевым и гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом, в регион пока будут речь поставлены шесть судов «Валдай» которые выйдут на постоянные речные маршруты в навигацию 2024 года.

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На пост председателя Ростовского областного суда претендуют три кандидата. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ планирует 21 ноября рассмотреть заявления кандидатов на пост председателя Ростовского областного суда. Соответствующая информация содержится в повестке заседаний, опубликованной на сайте ВККС.

Назначен исполняющий обязанности главы Кагальницого района. Им стал Андрей Игнатов, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации Кагальницкого района. Назначению господина Игнатова на новую должность предшествовал арест главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова за получение взятки.

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На Дону построен завода по сжижению газа за 200 млн рублей. Предприятие производительностью 500 кг/ч. построило в Октябрьском районе ООО «ДББ». Отмечается, что это первый в России завод по сжижению газа, полностью оснащенный отечественным оборудованием.

В Ростовской области отремонтируют дороги к ЛНР и ДНР. Подрядная организация за 600 млн руб. выполнит ремонт 11 участков автодорог к ЛНР и ДНР из четырех районов Ростовской области — Куйбышевского, Миллеровского, Мясниковского и Неклиновского.

По маршруту «Ростов-Таганрог» с 19 ноября запустят дополнительные вечерние поезда. Самый поздний вечерний поезд будет отправляться из пригородного вокзала Ростова в 21:22 и прибывать в Таганрог в 22:51. Из Таганрога дополнительный вечерний поезд будет отправляться в 21:38 и прибывать на пригородный вокзал Ростова в 23:07.

В Ростовской области товары и услуги подорожали на 5,4%. Согласно данным Рособлстата, сильнее всего подорожали продовольственные товары — на 6,6%. Значительно выросла цена на яйца (+26,6%), мясо и птицу (+20,6%) и овощи (+10,3%).

На Дону проходит XVIII Международный конкурс «Мир джаза». Он стартовал 10 ноября и завершится 27 ноября в Ростовском музыкальном театре Гала-концертом звёзд джаза и музыкантов нового поколения.

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Судей Советского районного суда Ростова заподозрили во взяточничестве. Сотрудники правоохранительных органов утром в четверг провели обыски в Советском районном суде Ростова. Мероприятия проводились в рамках дела о коррупции.

Приговор бывшему заместителю губернатору Сергею Сидашу по делу о строительстве «Ростов Арены» оставлен в силе. Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Сергея Сидаша на определение Ростовского облсуда, отправившего экс-чиновника в колонию на четыре года по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

Донская компания хочет взыскать $146,6 млн с структур Рината Ахметова. АО «Шахтоуправление «Обуховская» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании задолженности к компании DTEK Trading SA (Швейцария) по договору, который был заключен в июне 2015 года. Поставки шли до марта 2022 года.

Суд признал незаконным решение о формировании в роще СКА участка под строительство. Проверку законности передачи участка рощи СКА под застройку также проводит следственный комитет России.

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В Ростовской области опубликованы правила поведения при атаке дронов. На сайте правительства региона антитеррористическая комиссия Ростовской области опубликовала в аудиоформате инструкции, что нужно делать при обнаружении дронов в воздухе и при их падении. Также ведомство рассказало как подготовиться к возможной атаке БПЛА.