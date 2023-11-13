Исполняющим обязанности главы Кагальницого района назначен Андрей Игнатов
И.о. главы администрации Кагальницого района стал Андрей Игнатов. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Кагальницкого района, сообщается на ее сайте.
Фото: пресс-служба администрации Кагальницкого района
Андрей Игнатов родился в Ростове-на-Дону, закончил Строительный университет и прошел программу подготовки управленческих кадров в РГЭУ «РИНХ». С 2008 по 2017 года работал в ГК «Интеко». С 2017 по 2019 годы исполнял обязанности заместителя директора департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону. Затем замещал генерального директора в АО «СМУ-Донаэродорстрой». В 2022 году удостоен звания «Лучший строитель Дона».
На прошлой неделе глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров был заключен под стражу. Его подозревают в получении взятки в виде сантехнического оборудования на сумму 176,6 тыс. руб. от предпринимателя. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).